عقد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، اجتماعًا بأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك قبل بدء تدريبات اليوم، استعدادا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عقد رئيس النادي فهد بن نافل، اجتماعًا بأعضاء فريق الهلال، قبل بدء مران اليوم، حثّهم خلاله على مضاعفة جهودهم”.
وقسم المدير الفني رازفان لوشيسكو، الفريق إلى 3 مجموعات، اشتمل تدريب كل مجموعة على الجري حول الملعب وتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وسط متابعة فهد بن نافل رئيس الهلال.
يذكر أن إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل، اتفقت مؤخرا مع البرازيلي كارلوس إدواردو، على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.
وفق “أخبار 24”.