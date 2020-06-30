نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد تجاهل الرد.. النصر يمهل “غلطة سراي” 7 أيام لحسم مصير “مايكون”
30/06/2020   12:29 م

بعد تجاهل الرد.. النصر يمهل “غلطة سراي” 7 أيام لحسم مصير “مايكون”

+ = -
963

ذكرت تقارير صحفية، أن هناك تطورات جديدة، بشأن مخطابة نادي النصر، إدارة غلطة سراي التركي، من أجل شراء عقد المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، والذي تنتهي إعارته مع النصر، في نهاية الموسم الحالي.

ويكتنف الغموض، وفقًا لصحيفة “الوطن” مشاركة لاعب النصر، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تجاهل إدارة نادي غلطة سراي التركي الرد على عروض النصر لتمديد عقد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر أمهلت النادي التركي 7 أيام، للرد على العرض المقدم، قبل البحث عن بديل للاعب في الفترة المقبلة، في حال رفض الأخير الرد على عرض النصر.

بعد تجاهل الرد.. النصر يمهل “غلطة سراي” 7 أيام لحسم مصير “مايكون”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885099676.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.