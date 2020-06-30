بعد تجاهل الرد.. النصر يمهل “غلطة سراي” 7 أيام لحسم مصير “مايكون”

ذكرت تقارير صحفية، أن هناك تطورات جديدة، بشأن مخطابة نادي النصر، إدارة غلطة سراي التركي، من أجل شراء عقد المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، والذي تنتهي إعارته مع النصر، في نهاية الموسم الحالي.
ويكتنف الغموض، وفقًا لصحيفة “الوطن” مشاركة لاعب النصر، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تجاهل إدارة نادي غلطة سراي التركي الرد على عروض النصر لتمديد عقد اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر أمهلت النادي التركي 7 أيام، للرد على العرض المقدم، قبل البحث عن بديل للاعب في الفترة المقبلة، في حال رفض الأخير الرد على عرض النصر.