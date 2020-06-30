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أخبار محلية > بعد توقف أكثر من عام.. “بوينغ” تجري أول رحلة تجريبية لطائرة “737 ماكس”
30/06/2020   12:30 م

بعد توقف أكثر من عام.. “بوينغ” تجري أول رحلة تجريبية لطائرة “737 ماكس”

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حلّقت طائرة من طراز “737 ماكس” تابعة لشركة بوينغ الأمريكية، في رحلة تجريبية، هي الأولى منذ أكثر من عام، بعد إيقاف رحلاتها بسبب حوادثها المتكررة.

ويأتي إجراء شركة بوينغ لهذه الرحلة التجريبية، بعد موافقة هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، في أعقاب تقديم الشركة ما يثبت أنها أدخلت مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالسلامة الجوية.

يذكر أن الطائرة أقلعت من مطار يقع بالقرب من مدينة سياتل، وحلقت عبر واشنطن، لتهبط في مطار أوريجون، ثم عادت مرة أخرى لسياتل. وفق “أخبار 24”.

وتم إيقاف تشغيل طائرات “737 ماكس” العام الماضي، بعد وفاة 346 شخصا في حادثين، الأول في أكتوبر 2018 والآخر في مارس 2019.

بعد توقف أكثر من عام.. “بوينغ” تجري أول رحلة تجريبية لطائرة “737 ماكس”

أخبار محلية
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