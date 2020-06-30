أكبر مشروع تراثي في العالم.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير "الدرعية التاريخية"

بدأت هيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الدرعية التاريخية “جوهرة المملكة”، بقيمة 75 مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تطوير منطقة البجيري، وفق أبرز وأحدث المعايير الحضرية والبيئية في العالم، وإقامة نمط حياة استثنائي للسياح والضيوف والزوار، ويستهدف جذب 25 مليون زائر وسائح سنوياً من داخل وخارج المملكة، في ظل ما يتم التخطيط له من مشاريع ترفيهية وفعاليات متنوعة، ومتاحف، ومنشآت فنية وثقافية، واستقطاب الأحداث الفنية والثقافية من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري أنزيريلو، أن تطوير منطقة الدرعية التاريخية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتكون وجهة سياحية عالمية، بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية ومواقع تاريخية وتراثية عريقة، وإمكانات ثقافية متنوعة، وطابع معماري مميز، لا سيما العمارة النجدية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام.
وأوضح أن من بين المشاريع التي سيتم تنفيذها، إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية تضم أكثر من 20 فندقاً، ومتاحف، ومحلات عالمية للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي، بأذواق ونكهات من مختلف الدول والثقافات، وعدة ساحات خارجية ذات تصاميم مميزة وإطلالات خلابة، وممشى بطول 3 كيلومترات يطل على وادي حنيفة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي تم البدء في تنفيذها في البجيري تشهد عملية تطوير وتأهيل وتجميل هائلة، وتحسين البنية التحتية، وكذلك تحسين نوعية الحياة لمجتمع وسكان الدرعية، في ظل خطط المشروع لإنشاء شوارع ذات نمط معماري تاريخي، بمناظر طبيعية جميلة بالكامل، بالإضافة إلى مسارات للدراجات، وأخرى لركوب الخيل، والتظليل الطبيعي لممرات المشاة.
وبين أن منطقة البجيري ستكون مركزاً رئيسياً للمطاعم العالمية في مدينة الرياض، مع إطلالات ومناظر مميزة على حي الطريف؛ وواحة الدرعية للفنون وفندق سمحان التراثي الذي يتكون من 142 غرفة بطابع تراثي نجدي.
ويشمل المشروع تطوير مساحة 2 كيلو متر مربع من وادي حنيفة التاريخي، وتأهيل بساتين النخيل والمزارع القديمة في المنطقة، ومسارات للمشي، ومناطق للتنزه، لتكون بمثابة مواقع مفتوحة للسياح والزوار للاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية في الهواء الطلق.
وفق “أخبار 24”.