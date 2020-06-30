بالصور.. محافظ الخرج يدشن الحملة التوعوية الإلكترونية لمكافحة المخدرات عبر التواصل الاجتماعي

دشن محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي ومدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج العقيد/ ذعار بن سعود العتيبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١١/٩هـ الحملة الإلكترونية الخاصة بفعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببهو ديوان المحافظة . واطلع المحافظ على العرض المرئي الذي تناول جهود الدولة ممثله في أجهزتها الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات بالخرج في مكافحة هذه الآفة , والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لحماية المجتمع منها.
وفي الختام وجه المحافظ الشكر والتقدير للإدارة التي حرصت على إقامة هذه الفعالية في ظل جائحة كورونا ملتزمة بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي كما شكر للإعلاميين مشاركتهم وحثهم على تكثيف التوعية ونشر وتغطيات مثل هذه الفعاليات .