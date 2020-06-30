“التعليم” تسند 212 مشروعاً تعليمياً لشركة “TBC” موزعة على عدة مناطق وتستوعب 183 ألف طالبٍ وطالبة

وافق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إسناد دفعة مشاريع تعليمية جديدة إلى شركة “TBC” الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.
ويأتي إسناد المشاريع الجديدة للشركة بعد نجاحها في إنهاء ملفات العديد من المشاريع المتعثرة لدى الوزارة في زمن قياسي، أبرزها ملف المشاريع المتعثرة المسحوبة من شركات صينية.
ويبلغ عدد المشاريع الجديدة 212 مشروعا تعليمياً ، لدعم عمليات خطط الوزارة لتحسين البيئة التعليمية، وتهيئة الظروف والأدوات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية جيدة، تتماشى مع تطور قطاع التعليم في المملكة.
وتحوي المجموعة الأولى من المشاريع المسندة هذا العام 59 مشروعًا، موزعة على 9 إدارات تعليمية، بإجمالي 1.5 ألف فصل دراسي، تستوعب 46 ألف طالب وطالبة، فيما تضم المجموعة الثانية 68 مشروعًا، موزعة على 6 إدارات، بإجمالي 2.6 ألف فصل دراسي، تستقبل 78 ألف طالب وطالبة. وفق “أخبار 24”.
وتتألف المجموعة الثالثة من 85 مشروعاً موزعاً على نطاق واسع يشمل 20 إدارة تعليمية في مناطق عدة، ومنها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والأحساء، والشرقية، والقصيم، وتبوك، ووادي الدواسر، وجازان، وعسير، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والمخواة، والباحة، وينبع، وعنيزة ، والبكيرية ، والحدود الشمالية ، وشرورة ويصل إجمالي عدد الفصول 1.9 ألف فصل دراسي، تستقبل 57 ألف طالب وطالبة.
يشار إلى أن شركة “TBC” بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.