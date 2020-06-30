مصادر: أمن الدولة الكويتي يستدعي”الدويلة” على خلفية التسريب الصوتي للقائه مع القذافي

أفادت مصادر بأن جهاز أمن الدولة الكويتي، قرر استدعاء النائب السابق مبارك الدويلة، على خلفية التسجيلات المنسوبة له مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الاستدعاء سيتم للتحقيق مع الدويلة بشأن التسريب الصوتي للقائه مع القذافي في ليبيا، والذي يتحدث فيه عن أوضاع المنطقة، وذلك بعد إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وكان الدويلة قد برر في وقت سابق عبر حسابه على “تويتر” ما أثير حول التسريبات الصوتية، قائلا: “اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة”.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح الصباح، نفى تصريحات الدويلة، التي ادعى فيها أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأكد أن ذلك غير صحيح البتة ومحض تقوّل وافتراء.
ونفى الجراح كذلك ما ادّعاه الدويلة أن الشيخ صباح طلب منه في ذلك الوقت إبلاغ ما دار بينه وبين القذافي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.