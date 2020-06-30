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أخبار محلية > “الوزراء” يوافق على تمديد خدمة 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد
30/06/2020   5:36 م

“الوزراء” يوافق على تمديد خدمة 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد

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صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جدول الفئات الوظيفية، التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وفق ضوابط واشتراطات لبعض هذه الفئات.

وتضمن قرار مجلس الوزراء جواز تمديد خدمات 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

وشمل القرار وظائف السلك الدبلوماسي من (سفير، ووزير مفوض)، ومفوضي الإفتاء وشاغلي المراتب (14، و15)، والطيارين، وأمناء المناطق ووكلائهم، والخبراء والمهندسين والمستشارين، وأمناء المراسم ومدرائهم، والمحافظين ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز، ووكلاء الإمارات. وفق “أخبار 24”.

ومن ضمن الفئات المشمولة بالقرار أيضًا كل من وظائف قصاصي الأثر، ومنفذي القصاص ورؤسائهم، ورؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم، والحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وأخته).

“الوزراء” يوافق على تمديد خدمة 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد

أخبار محلية
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