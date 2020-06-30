نائب أمير جازان يعزّي ذوي الجندي “المالكي” الذي استُشهد في الحد الجنوبي

قدم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز، التعازي لوالد وذوي الشهيد الجندي فرحان بن جابر المالكي، كما نقل لهم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير منطقة جازان.
وكان الجندي المالكي، وهو من منسوبي القوات البرية، قد استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
بدوره أعرب والد الشهيد عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز على مواساتهم. وفق “أخبار 24”.