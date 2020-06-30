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أخبار محلية > ارتفاع تحويلات الأجانب خلال مايو إلى 11.8 مليار ريال.. وتحويلات المواطنين تنخفض إلى 2.9 مليار
30/06/2020   5:41 م

ارتفاع تحويلات الأجانب خلال مايو إلى 11.8 مليار ريال.. وتحويلات المواطنين تنخفض إلى 2.9 مليار

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ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 18% لتبلغ نحو 11.83 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر أبريل 2020، سجلت تحويلات الأجانب خلال مايو الماضي ارتفاعا بنحو 2.04 مليار ريال، وبنسبة 21%.

وانخفضت تحويلات المواطنين إلى الخارج خلال مايو الماضي بنسبة 52%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 2.98 مليار ريال.

جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب

ارتفاع تحويلات الأجانب خلال مايو إلى 11.8 مليار ريال.. وتحويلات المواطنين تنخفض إلى 2.9 مليار

جدول يوضح قيمة تحويلات السعوديين الشخصية

ارتفاع تحويلات الأجانب خلال مايو إلى 11.8 مليار ريال.. وتحويلات المواطنين تنخفض إلى 2.9 مليار

وفق “أخبار 24”.

ارتفاع تحويلات الأجانب خلال مايو إلى 11.8 مليار ريال.. وتحويلات المواطنين تنخفض إلى 2.9 مليار

أخبار محلية
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