“إيجار”: تسجيل 930 ألف عقد سكني وتجاري عبر البرنامج وإطلاق حملة “الحل بالعقد”

بلغ عدد عقود الإيجار السكني والتجاري الإلكترونية، المسجلة والموثقة عبر برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، حتى يونيو الحالي أكثر من 930 ألف عقد.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي، أن عدد عقود الإيجار السكني التي سجلت لديه حتى نهاية يونيو الجاري بلغ 876 ألف عقد إلكتروني، في حين بلغ إجمالي عقود الإيجار في القطاع التجاري نحو 52 ألف عقد إلكتروني.
وأضاف البيان، أن عدد الوسطاء الذين سجلوا عبر البرنامج خلال الفترة ذاتها بلغ 15 ألف وسيط، في حين استفاد من الدعم عبر خدمة العملاء بالبرنامج خلال شهر يونيو نحو 25 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، أطلق برنامج “إيجار” حملة تحت عنوان “الحل بالعقد”؛ بهدف تعزيز الوعي بعقود الإيجار الإلكترونية السكنية والتجارية، بوصفها حلًا جذريًا لكل المشاكل الإيجارية، من خلال تأكيدها على ثلاث ركائز أساسية، وهي أن عقد الإيجار (إلكتروني، مرن، موثوق)، ويلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، ومنها مرونته في توفير خيارات السداد المتنوعة وقنواته، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية بين الأطراف.