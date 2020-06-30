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أخبار محلية > “الصحة”: شدّة الإصابة بكورونا تختلف من شخص لآخر.. وهذه عوامل الحكم على تعافي المصاب
30/06/2020   5:43 م

“الصحة”: شدّة الإصابة بكورونا تختلف من شخص لآخر.. وهذه عوامل الحكم على تعافي المصاب

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، ومعظمها مرتبطة بالحيوانات، كما أن فيروس كورونا المستجد ما زال يُصنف على أنه جائحة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، أن التعافي من الفيروس يعتمد على عدة عوامل منها: (حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج)، لافتاً إلى أن شدّة المرض تختلف من شخص لآخر.

وأبان أن فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح بين 10 – 14 يوماً، مشيراً إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء وإنما عبر الرذاذ، كما أنه لم يثبت حتى الآن وجود رابط بين فصيلة الدم وقابلية الشخص للإصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: شدّة الإصابة بكورونا تختلف من شخص لآخر.. وهذه عوامل الحكم على تعافي المصاب

أخبار محلية
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