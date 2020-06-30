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أخبار محلية > “ساما”: توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤماً من توقعاتنا.. والتغيرات كبيرة بسبب كورونا
30/06/2020   5:44 م

“ساما”: توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤماً من توقعاتنا.. والتغيرات كبيرة بسبب كورونا

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أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الثلاثاء)، أن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو الجاري وما قبله، تعدّ أكثر تشاؤماً من توقعات المؤسسة.

وأوضح محافظ “ساما” أحمد الخليفي أن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربع سنوي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب أربعة أشهر.

وأضاف الخليفي أن النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة عددها 17 نشاطًا، انخفض منها 13 نشاطًا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشًا إلى مايو الماضي. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي، حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج.

“ساما”: توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤماً من توقعاتنا.. والتغيرات كبيرة بسبب كورونا

أخبار محلية
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