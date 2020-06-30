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أخبار محلية > لحماية المصانع المحلية.. “الشورى” يوافق على توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها
30/06/2020   10:13 م

لحماية المصانع المحلية.. “الشورى” يوافق على توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والأربعين، اليوم (الثلاثاء)، على توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها، وذلك لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.

ودعا المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية للعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

كما وافق على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.

لحماية المصانع المحلية.. “الشورى” يوافق على توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها

أخبار محلية
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