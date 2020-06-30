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أخبار محلية > ما موقف المملكة من اللقاحات التي يعلَن عنها وعن مراحل تطويرها؟ متحدث “الصحة” يجيب
30/06/2020   10:13 م

ما موقف المملكة من اللقاحات التي يعلَن عنها وعن مراحل تطويرها؟ متحدث “الصحة” يجيب

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة حريصة على أن يكون أي علاج أو لقاح يتم اكتشافه للعلاج من فيروس كورونا “كوفيد19” متوفرا لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأوضح، خلال حديثه اليوم (الثلاثاء) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن الجهات المعنية تتابع باستمرار أي تقدم طبي مهم ومثبت حول الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المخالطة المباشرة يُقصد بها بقاء شخصين بجانب بعضهما بمسافة أقل من مترين لمدة نصف ساعة أو أكثر دون وجود أساليب وقائية، مثل الأشخاص الذين يعيشون في منزل واحد ويأكلون ويشربون معا، مؤكدا أن الفيروس ما زال نشطا، ويجب اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية منه. وفق “أخبار 24”.

ما موقف المملكة من اللقاحات التي يعلَن عنها وعن مراحل تطويرها؟ متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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