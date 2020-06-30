بالفيديو.. كاتب اقتصادي يوضح فوائد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

تحدّث الكاتب الاقتصادي محمد البيشي، عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها في المملكة اعتبارا من غدٍ الأول من شهر يوليو، مؤكدا أن لها فوائد عدة.
وأوضح في لقاء له عن بُعد مع قناة “السعودية”، أنه كان هناك حلان للمرور من الأزمة الحالية؛ إما بتخفيض الإنفاق الشخصي 10% فقط أو رفع الإيرادات الحكومية بنسبة 10%.
ورأى البيشي عدة فوائد لزيادة الضريبة، ومنها: ارتفاع تكلفة المعيشة على المقيمين البالغ عددهم 15 مليون وافد، حيث كان انخفاض تكلفة المعيشة يدفعهم للبقاء في المملكة لمدة طويلة، ما يؤثر على التوطين.
وأضاف أن الزيادة تجبر المقيمين غير المفيدين على العودة إلى بلادهم، وذلك لأنهم قد يجدون أنه لا يوجد فرق تكلفة المعيشة بين المملكة وموطنه، مشيراً إلى أن هناك دولا تفرض 40 % ضرائب من راتب المقيم، ومنها بريطانيا. وفق “أخبار 24”.
وتساءل عما إذا كان يُعقل ألا يمس المواطنين أو المقيمين بالمملكة أي ضرر في ظل ما تعانيه البلاد في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى خسارة شركات ومواطني بعض الدول لوظائفهم وأملاكهم.
#كلنا_مسؤول | محمد البيشي – كاتب اقتصادي يتحدث عن فوائد زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15%. pic.twitter.com/Dhdfrf23EG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 30, 2020