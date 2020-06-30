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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص في الوبائيات يتحدث عن موعد انتهاء جائحة “كورونا” في المملكة
30/06/2020   10:17 م

بالفيديو.. مختص في الوبائيات يتحدث عن موعد انتهاء جائحة “كورونا” في المملكة

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قال رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، الدكتور عارف العمري، إن الأبحاث تتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا في المملكة وأنه سيكون خلال العام الجاري.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أنه يتوقع أن يكون ذلك نهاية شهر يوليو القادم أو بداية أغسطس، مع الحفاظ على التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الفيروس ما زال نشطاً.

وأضاف أن هناك 7 سلالات من فيروس “كورونا”، ومن المحتمل أن يكون هناك طفرات جديدة أقوى في حدتها أو أقل في خطورتها في الأيام القادمة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص في الوبائيات يتحدث عن موعد انتهاء جائحة “كورونا” في المملكة

أخبار محلية
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