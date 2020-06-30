بالفيديو.. مختص في الوبائيات يتحدث عن موعد انتهاء جائحة “كورونا” في المملكة

قال رئيس قسم الجزيئات الحيوية والوبائيات في المختبر الإقليمي، الدكتور عارف العمري، إن الأبحاث تتوقع موعد انتهاء فيروس كورونا في المملكة وأنه سيكون خلال العام الجاري.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أنه يتوقع أن يكون ذلك نهاية شهر يوليو القادم أو بداية أغسطس، مع الحفاظ على التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الفيروس ما زال نشطاً.
وأضاف أن هناك 7 سلالات من فيروس “كورونا”، ومن المحتمل أن يكون هناك طفرات جديدة أقوى في حدتها أو أقل في خطورتها في الأيام القادمة.
فيديو | الأبحاث تحدد موعدا لانتهاء #فيروس_كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/xsbhiE4QMe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2020
وفق “أخبار 24”.