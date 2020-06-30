“الصحة” توضح.. هل فيتامين “د” يقاوم الإصابة بفيروس كورونا؟

علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ما يُتداول من أن تناول فيتامين “د” لديه تأثير في عملية مقاومة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد19”.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الثلاثاء)، عدم وجود دليل أو إثباتات علمية تشير إلى ذلك، رغم أن الكثيرين يظنون أن تناول الفيتامينات وقاية مباشرة أو معالجة من الفيروس.
وأشار إلى أن الفيتامينات من الأمور المهمة لتكامل الغذاء للجسم وتجعله بشكل عام أفضل قدرة مناعية، مطالباً كل من يعاني من نقص فيها بمراجعة الطبيب المختص لمنحه الدواء الذي يعوضه.
#السعودية | متحدث #وزارة_الصحة: لا يوجد دليل يشير إلى ارتباط فيتامين د بفيروس #كورونا.#نعود_بحذر pic.twitter.com/UxrbkyAjNp
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 30, 2020
وفق “أخبار 24”.