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أخبار محلية > “الصحة” توضح.. هل فيتامين “د” يقاوم الإصابة بفيروس كورونا؟
30/06/2020   10:18 م

“الصحة” توضح.. هل فيتامين “د” يقاوم الإصابة بفيروس كورونا؟

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علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ما يُتداول من أن تناول فيتامين “د” لديه تأثير في عملية مقاومة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد19”.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الثلاثاء)، عدم وجود دليل أو إثباتات علمية تشير إلى ذلك، رغم أن الكثيرين يظنون أن تناول الفيتامينات وقاية مباشرة أو معالجة من الفيروس.

وأشار إلى أن الفيتامينات من الأمور المهمة لتكامل الغذاء للجسم وتجعله بشكل عام أفضل قدرة مناعية، مطالباً كل من يعاني من نقص فيها بمراجعة الطبيب المختص لمنحه الدواء الذي يعوضه.

 

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح.. هل فيتامين “د” يقاوم الإصابة بفيروس كورونا؟

أخبار محلية
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