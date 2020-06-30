نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. كيف تسهم أول أكاديمية لتعليم الطيران في تطور الصناعة بالمملكة؟
30/06/2020   10:19 م

شاهد.. كيف تسهم أول أكاديمية لتعليم الطيران في تطور الصناعة بالمملكة؟

+ = -
625

يشهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام تدريب أول دفعة بأكاديمية أكسفورد السعودية لتعليم الكوادر الوطنية قيادة وصيانة الطائرات في المملكة.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بتحقيق حلم تعلم الطيران في المملكة، وذلك من خلال أول أكاديمية للتعليم في هذا المجال في البلاد.

وقال طالبان إن التدريب يتم على أحدث تقنيات الطيران وعلى أيدي مدربين متميزين، فيما أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، عبدالله الشويعر، أن الطيران من أكثر التخصصات المطلوبة في الأكاديمية، خاصة أنه لم يكن موجودًا في المملكة من قبل، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا عليه من خريجي المرحلة الثانوية والجامعة على حد سواء. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الأكاديمية اجتذبت أيضا طلابا من خارج المملكة، سيحصلون على أعلى مستوى من التدريب والعلم الذي يؤهلهم لدعم صناعة الطيران في المملكة بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط في العموم.

 

شاهد.. كيف تسهم أول أكاديمية لتعليم الطيران في تطور الصناعة بالمملكة؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885099761.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.