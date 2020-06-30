شاهد.. كيف تسهم أول أكاديمية لتعليم الطيران في تطور الصناعة بالمملكة؟

يشهد مطار الملك فهد الدولي بالدمام تدريب أول دفعة بأكاديمية أكسفورد السعودية لتعليم الكوادر الوطنية قيادة وصيانة الطائرات في المملكة.
وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بتحقيق حلم تعلم الطيران في المملكة، وذلك من خلال أول أكاديمية للتعليم في هذا المجال في البلاد.
وقال طالبان إن التدريب يتم على أحدث تقنيات الطيران وعلى أيدي مدربين متميزين، فيما أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، عبدالله الشويعر، أن الطيران من أكثر التخصصات المطلوبة في الأكاديمية، خاصة أنه لم يكن موجودًا في المملكة من قبل، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا عليه من خريجي المرحلة الثانوية والجامعة على حد سواء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الأكاديمية اجتذبت أيضا طلابا من خارج المملكة، سيحصلون على أعلى مستوى من التدريب والعلم الذي يؤهلهم لدعم صناعة الطيران في المملكة بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط في العموم.
تعرف على أكاديمية “أكسفورد السعودية” للطيران بمطار الملك فهد
تقرير #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/AiN61UERDE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 30, 2020