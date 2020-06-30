وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتشمل الاختصاصات المنقولة أسواق النفع العام مثل الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف، بالإضافة إلى اختصاص حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية.
وبموجب القرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلًا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وأخيرًا إدارة الماشية السائبة.
وفق “أخبار 24”.