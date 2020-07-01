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أخبار محلية > “متحدث الصحة”: الجائحة مستمرة ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه
01/07/2020   8:28 ص

“متحدث الصحة”: الجائحة مستمرة ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس (الثلاثاء)، آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، وخصوصاً عن اللقاحات والعلاجات وطرق الوقاية من المرض.

وجدّد التذكير بأن الجائحة مستمرة والانتشار نشط في كثير من دول العالم، مؤكداً عدم وجود لقاح فعال بدأ استخدامه حتى الآن، ولكن الأبحاث مستمرة، كما أنه لا يوجد علاج موجه للمصابين.

وأضاف “متحدث الصحة” أنه توجد فقط عدة بروتوكولات علاجية لمساعدة المريض وتخفيف الأعراض، مؤكداً إمكانية الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية، ضارباً المثل بسلامة العاملين الصحيين المتواجدين وسط المصابين لاتباعهم تلك الإجراءات. وفق “أخبار 24”.

“متحدث الصحة”: الجائحة مستمرة ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه

أخبار محلية
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