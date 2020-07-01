نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يظهر أسلحة إيرانية تم ضبطها على متن قارب قبالة سواحل المهرة اليمنية، كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.
وأوضح “التحالف” أن هذه الأسلحة جرى ضبطها في 17 أبريل الماضي خلال عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة.
وأظهر الفيديو أعداداً كبيرة من الأسلحة المتنوعة، وأجهزة خاصة بتوجيه الطائرات المسيرة، ومناظير ليلية والنهارية، والمضادات الحرارية، إلى جانب العديد من المعدات الكهربائية لتنفيذ عمليات التفجير عن بعد، والعشرات من أسلحة القنص.
وكانت قوات التحالف، أعلنت مؤخراً تنفيذ عمليتين نوعيتين تم خلالهما ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها للحوثيين، مبينة أن الأولى نفذت في 17 أبريل الماضي، والثانية نفذت في حضرموت يوم 24 يونيو الماضي.
وفق “أخبار 24”.