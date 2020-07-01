“بداية” تسدد شريحتها الثانية من الصكوك الإسلامية البالغة 100 مليون ريال في الموعد المحدد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل عن سداد 100 مليون ريال تمثل قيمة شريحة صكوكها الإسلامية والتي أصدرتها في عام 2018 ضمن برنامج الصكوك البالغ 500 مليون ريال. ويذكر أن “بداية” قد سددت 250 مليون ريال في أكتوبر الماضي ليبلغ مجموع ما قامت بتسديده حتى الآن 350 مليون ريال ضمن نفس البرنامج.
“بداية” هي أول ممولٍ عقاري يصدر صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة وقد تم تدشين ذلك في أبريل عام 2018م، الأمر الذي لعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر تمويل عملياتها والمساهمة جنبا إلى جنب في تطوير أسواق الديّن المحلية كجزء من مساهمة الشركة في برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.
الأستاذ مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل عبّر عن سعادته وأضاف: “لقد شكّل برنامج الصكوك مصدراً مميزاً بالنسبة لنا وقد كنا أول شركة تمويل عقاري في المملكة تصل إلى أسواق رأس المال بهذه الطريقة. ويعد الاستمرار في سداد قيمة الصكوك في الوقت المحدد ومن مواردنا الخاصة التزاما ودلالة على صلابة القاعدة المالية للشركة وأنها تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق أهدافها، كما سرنا كثيراً ثقة المستثمرين الذين شاركونا هذا النجاح من خلال المساهمة في تطوير عملياتنا.
ومنذ انطلاق عمليات الشركة في يناير عام 2016 أنشأت “بداية” في حدود 6000 عقد إيجاره، ما مكن أكثر من 22000 فرد من أفراد الأسر المستفيدة من امتلاك المسكن الأول.
وقد تمكنت “بداية” من تحقيق الربحية منذ الربع الثالث من العام 2018م لأول مرة منذ انطلاقتها، وعملت بجد لترسيخ مكانتها باعتبارها المقدم الأول لخدمات تمويل المنازل للأفراد في المملكة من بين الجهات التمويلية غير المصرفية وبحصة سوقية تبلغ 35%، وذلك حتى نهاية شهر مايو 2020.
انتهى.
عن “بداية” لتمويل المنازل
تأسست بداية لتمويل المنازل والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الرياض في عام 2015، حيث قدمت الشركة العديد من خطط التمويل السكني للمواطنين كما تحرص بداية على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لمتعامليها وشركائها.
وتضم لائحة المساهمين بالشركة العديد من المؤسسات المرموقة والتي لها خبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية بالمملكة. وتحظى بداية بدعم كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي بالمملكة العربية السعودية وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.
ومن بين أبرز المساهمين في الشركة كل من شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والشركة العربية للاستثمار، والعثيم القابضة، ومنافع الدولية، وشركة الخريجي للاستثمار، وشركة منافع القابضة، وشركة جواهر للاستثمار، ويكمن الهدف الرئيس لبداية لتمويل المنازل في تمكين المواطنين لامتلاك منازل خاصة بهم.