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أخبار محلية > بالأسماء.. “المالية” تدعو المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين للمقابلة الشخصية
01/07/2020   5:33 م

بالأسماء.. “المالية” تدعو المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين للمقابلة الشخصية

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أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددهم 135 مرشحا ومرشحة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لاستقطاب المؤهلين من حديثي التخرج، من أجل رفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، خلال التدريب على رأس العمل.

وأكدت أن آلية الترشيح للبرنامج خضعت للحوكمة بمعايير عالية، لضمان المساواة في اختيار المرشحين، الذين أجريت لهم اختبارات معرفية وسلوكية، ثم جرى ترشيح المطابقين منهم للشروط، للمقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المرشحين المعلنة أسماؤهم سيخضعون للفحص الطبي لاستكمال إجراءات الترشيح للبدء في عملية التدريب داخل الوزارة.

للاطلاع على الأسماء المرشحة

بالأسماء.. “المالية” تدعو المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين للمقابلة الشخصية

أخبار محلية
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