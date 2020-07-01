“هيئة الاتصالات”: اتفاقية فتح النطاق العريض الثابت بين جميع شركات الاتصالات تدخل حيز التنفيذ

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات الست في المملكة حيز التنفيذ.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المستخدمين من اختيار مقدم خدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية؛ مما يسهم في تنويع الخيارات لدى المستخدمين ورفع مستوى جودة الخدمة، والاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.
وتمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست (الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات) بفتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات وخدمة أكثر من 3.5 مليون منزل متصل بالألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها، إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية لخدمات الاتصالات في المملكة وتشجيع المزيد من الاستثمار فيها، وزيادة الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى رفع مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.