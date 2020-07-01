أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة “طلب تقرير مقيم” عبر بوابة “مقيم” لخدمات الجوازات الإلكترونية.
وتسمح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم.
وقالت المديرية إن التقرير يعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من “الجوازات” دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، مبينة أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.
وأوضحت أن تنفيذ هذه الخدمة يتم من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في “بوابة مقيم”، والذهاب الى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، والضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة “تقرير مقيم” من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم طباعته.
ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “مقيم” بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
وفق “أخبار 24”.