وقعت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عقدا مع المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم (الأربعاء)، لتصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة متعددة المهام تحت اسم “الدهناء”.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة، بهدف توطين هذه الصناعة لصالح حرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أن تصنيع عربة “الدهناء” الجديدة محلياً يأتي ضمن دعم وتمكين المصنعين المحليين، ومساعدة الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتحقيق هدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المهندس محمد الماضي، أن عربة “الدهناء” خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية.
#عربة_الدهناء .. بسواعدنا، نحمي الوطن .. @MOISaudiArabia @BG994 pic.twitter.com/ZdbpvNc5wF
— الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) July 1, 2020
وفق “أخبار 24”.