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أخبار محلية > لقطات تُنشر لأول مرة تظهر لحظة استهداف الميليشيا الحوثية لمطار أبها في 2019
01/07/2020   5:42 م

لقطات تُنشر لأول مرة تظهر لحظة استهداف الميليشيا الحوثية لمطار أبها في 2019

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نُشرت، اليوم (الأربعاء) مقاطع فيديو تظهر لحظة استهداف الميليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي العام الماضي 2019.

وأظهرت المقاطع التي تُنشر لأول مرة زوايا مختلفة لسقوط الصاروخ الإيراني الصنع، والذي استهدفت به الميليشيا الحوثية المطار المدني الذي يمر به آلاف المسافرين يومياً.

يشار إلى أن الهجوم الذي أعلنت الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤوليتها الكاملة عنه صُنّف جريمة حرب؛ لأن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة مجرّم من قبل القانون الدولي الإنساني.

 

وفق “أخبار 24”.

لقطات تُنشر لأول مرة تظهر لحظة استهداف الميليشيا الحوثية لمطار أبها في 2019

أخبار محلية
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