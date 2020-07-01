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أخبار محلية > بالفيديو.. ممارسون صحيون يروون تجربة إصابتهم بفيروس كورونا حتى الشفاء
01/07/2020   9:50 م

بالفيديو.. ممارسون صحيون يروون تجربة إصابتهم بفيروس كورونا حتى الشفاء

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روى عدد من الممارسين الصحيين تفاصيل إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد19) نتيجة مخالطتهم المرضى في المنشآت الصحية التي يعملون فيها بمكة المكرمة.

وقالت أخصائية التمريض رباب إنها شعرت بارتفاع درجة الحرارة، وفي اليوم التالي أبلغت زميلاتها في العمل بذلك، ومن ثم ذهبت لأحد المراكز الصحية وأجرت الفحص وجاءت النتيجة إيجابية، مبينة أنها بكت وفكرت في أسرتها وبناتها، وبحمد الله تماثلت للشفاء.

وذرفت رباب الدموع أثناء حديثها عن تجربتها، وقالت إن خالها أصيب بالفيروس ويرقد في العناية المكثفة، ولا تريد أن تفقده كما فقدت والدتها.

وبيّن مدير مركز الرعاية الصحية بشرائع المجاهدين، عمار القرشي، أنه عمل المسحة بحكم مخالطته للمراجعين وصُدم بعد ظهور النتيجة إيجابية، وعزل نفسه 14 يوماً، وأجرى الفحص من جديد وتأكد تعافيه من الفيروس. وفق “أخبار 24”.

من جانبها، كشفت أخصائية الصحة العامة الدكتورة رناد أنها كانت في العمل وأحست بتعب شديد، وفي اليوم التالي شعرت والدتها أيضاً بالتعب، وأحست أن الأمر غير طبيعي، وبعد إجراء الفحص جاءت النتيجة إيجابية.

إلى ذلك، أكد طبيب الأشعة محمد بوقري أنه تشرف بخدمة المصابين بكورونا، وأصيب بالفيروس، وبحمد الله بعد فترة بسيطة تماثل للشفاء.

بالفيديو.. ممارسون صحيون يروون تجربة إصابتهم بفيروس كورونا حتى الشفاء

أخبار محلية
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