“الزكاة والدخل” تعلن مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو الجاري

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، عن مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر يوليو الجاري، وآخر موعد لتقديم الإقرارات عن شهري مايو ويونيو 2020.
وأوضحت الهيئة أن يوم 10 يوليو الجاري هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر يونيو بناءً على الاستحقاق الأساسي، ويوم 15 يوليو الجاري هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو.
وأضافت أن يوم 31 يوليو الجاري هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر يونيو، كما أنه آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثاني “أبريل- مايو- يونيو”.وفق “أخبار 24”.
وعن الإقرارات الضريبية التي تغير تاريخ استحقاقها بناءً على المبادرات، بيّنت “الزكاة والدخل” أن يوم 10 يوليو هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر مارس، فيما اعتبرت يوم 31 يوليو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس وهو آخر موعد لتقديم إقرار الربع الأول “يناير- فبراير- مارس”.