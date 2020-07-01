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اخبار رياضية > ثنائي “النصر” يخضعان لفحص “كورونا” بعد وصولهما إلى المملكة
01/07/2020   9:53 م

ثنائي “النصر” يخضعان لفحص “كورونا” بعد وصولهما إلى المملكة

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أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن خضوع الثنائي المغربي نور الدين أمرابط، واللاعب مختار علي، إلى فحص فيروس كورونا المستجد، بعد وصولهما إلى عاصمة المملكة الرياض.

وقال الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نجوم النصر نور الدين امرابط ومختار علي يجريان المسحة الطبية لفحص فايروس كورونا.. شكراً لأبطال المستشفى السعودي الألماني”.

وكان النصر كشف، فجر اليوم الأربعاء، عن وصول الثنائي إلى عاصمة المملكة الرياض، معلقًا: “نجومنا نور الدين امرابط ومختار علي وصلوا إلى الرياض”.

وفق “أخبار 24”.

ثنائي “النصر” يخضعان لفحص “كورونا” بعد وصولهما إلى المملكة

اخبار رياضية
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