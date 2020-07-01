ثنائي “النصر” يخضعان لفحص “كورونا” بعد وصولهما إلى المملكة

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن خضوع الثنائي المغربي نور الدين أمرابط، واللاعب مختار علي، إلى فحص فيروس كورونا المستجد، بعد وصولهما إلى عاصمة المملكة الرياض.
وقال الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نجوم النصر نور الدين امرابط ومختار علي يجريان المسحة الطبية لفحص فايروس كورونا.. شكراً لأبطال المستشفى السعودي الألماني”.
وكان النصر كشف، فجر اليوم الأربعاء، عن وصول الثنائي إلى عاصمة المملكة الرياض، معلقًا: “نجومنا نور الدين امرابط ومختار علي وصلوا إلى الرياض”.
نجوم #العالمي نور الدين امرابط ومختار علي يجريان المسحة الطبية لفحص فايروس #كورونا
شكراً لأبطال #المستشفى_السعودي_الالماني @SGHRIYADH@sghgroup#نعود_بحذر 🙏 pic.twitter.com/N7EZdKdp9w
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 1, 2020
وفق “أخبار 24”.