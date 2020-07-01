“العين الإماراتي” يتفق مع محترف “الأهلي” السابق

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق، ونادي آريس سالونيكا الحالي، اليوناني أيوانيس فيتفاتزيديس، يستعد لتوقيع عقود انضمامه إلى العين الإماراتي لمدة ثلاث سنوات ابتدء من الموسم الجديد.
وغادر اللاعب “فيتفا”، وفقًا لموقع “protothema” إلى إسطنبول، ومن هناك سيطير إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع للعين.
وكشف الموقع اليوناني عن التفاصيل المالية للصفقة حيثُ سيجني نادي آريس مبلغ 1.7 مليون يورو، في حين سيحصل فيتفا على حوالي 5 ملايين يورو.
وتابع الموقع اليوناني أن “فيتفا” الذي سجل 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري اليوناني، سيخضع للفحص الطبي ثم سيتم الإعلان عن الصفقة من قبل فريق ماركوس بيرج السابق، بتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات. وفق “أخبار 24”.
وكان “فيتفا” البالغ من العمر 29 عاماً، قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف أولمبياكوس اليوناني قبل أن ينتقل إلى جنوى الإيطالي في 2013 وبعد موسمين رحل إلى كييفو فيرونا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وانضم “فيتفا” إلى الأهلي السعودي في فترة انتقالات صيف عام 2015 واستمر معهم حتى 2018 ثم رحل إلى أولمبياكوس وفي فبراير 2019 وقع مع آريس سالونيكا.