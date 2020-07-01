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اخبار رياضية > مصدر هلالي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين “الهلال والشباب”
01/07/2020   9:55 م

مصدر هلالي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين “الهلال والشباب”

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كشفت تقارير صحفية عن صحة أنباء دخول لاعب نادي الهلال نواف العابد في صفقة تبادلية بين ناديه، ونادي الشباب، والتي تتضمن انتقال مهاجم الأخير عبد الله الحمدان، إلى صفوف الهلال.

وأوضحت التقارير بحسب “الرياض” أن مصدرًا هلاليًا نفى صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه لم تجر أي مفاوضات مع أي نادٍ حيال ذلك.

وأضاف المصدر أن العابد ملتزم بعقد مع الهلال ولم يتحدث الجهاز الفني مع إدارة النادي بشأن إعارته أو الاستغناء عنه.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال عرض على الشباب إجراء صفقة تبادلية، من أجل الحصول على الحمدان، كما تتضمن انتقال صانع ألعاب الهلال نواف العابد إلى الشباب.

مصدر هلالي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين “الهلال والشباب”

اخبار رياضية
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