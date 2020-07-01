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اخبار رياضية > “المسابقات” تعلن جدول مباريات دوري المحترفين
01/07/2020   9:56 م

“المسابقات” تعلن جدول مباريات دوري المحترفين

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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تُختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

وستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في الجولة 23 مع النصر يوم الأربعاء 5 أغسطس المقبل في ديربي العاصمة “الرياض”.

وتشهد الجولة 24 مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم الأحد 9 أغسطس المقبل، فيما يلتقي الأهلي مع الهلال قمة الجولة 26 يوم 20 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي اتحاد جدة مع النصر في أبرز مباريات الجولة 29 يوم 4 سبتمبر القادم، فيما يواجه الهلال نظيره الشباب في أبرز مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري.

“المسابقات” تعلن جدول مباريات دوري المحترفين

اخبار رياضية
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