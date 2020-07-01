السماح بالحلاقة لمن هم دون السابعة وفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، السماح بالحلاقة للأطفال دون السابعة وفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، والتي كانت أُغلقت سابقا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت أنه يُسمح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه، بشرط سماح مساحتها بتطبيق التباعد الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية.
وفي شأن محلات الحلاقة، بيّنت أنه يُسمح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام، في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه في البوفيهات المخصصة للطعام، يجب التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس، أو تخصيص شخص لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور، بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية، مع التزام العملاء بالتباعد الاجتماعي.