“وزير الاتصالات” يشيد بمبتكرة اخترعت جهازاً لبيع الكمامات والقفازات دون تلامس.. وهذه قصتها

أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، بمشروع الفتاة عائشة السقاف، مبتكرة جهاز بيع الكمامات والقفازات بدون تلامس، وعلق على تغريدات نشرتها عبر حسابها في “تويتر” .
وقال السواحة: “ونحن فخورين بك يا مبدعة، سيتواصل معك زملائي في الوزارة”، وذلك ردا على سردها لخطوات مشروعها، وأيضا تعرضها لحملة تنمر على “تويتر”، تنتقد مشروعها المنزلي الذي يساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الفتاة بمقطع فيديو وصور مكونات الورشة التي عملت بها والأدوات والطابعات 3D التي استخدمتها لبناء مكونات الجهاز من الداخل، كما أوضحت طريقة استخدام الجوال في كامل عملية الشراء عن بعد، مشيرة إلى أنها في الفيديو وضعت الجوال على الجهاز خوفا من سقوطه من يدها. وفق “أخبار 24”.
ونحن فخورين بك يا مبدعة 🇸🇦 @aisha_alsaggaf ، سيتواصل معك زملائي في @McitGovSa https://t.co/E0pdylQ97i
— عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) June 30, 2020