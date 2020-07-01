“الداخلية” تعلن عن البروتوكولات الوقائية المتبعة عند تشييع الجنائز والصلاة عليها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، عن البروتوكولات الجديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تشييع الجنائز والصلاة عليها، وذلك بعد إجراء تعديلات على البروتوكولات السابقة للجنائز.
وأكّدت الوزارة على وجوب حضور مشرفين من البلدية في الجنائز، فضلاً عن رجال الأمن لمنع التزاحم و منع تجاوز الأعداد ٥٠فرداً، إلى جانب الاستعانة بعمال المقابر في الإشراف على عمليات الغسل والصلاة على الميت ودفنه.
كما تضمّنت البروتوكولات؛ ارتداء عمال المقبرة والحضور الكمامات في جميع المراحل، وتطهير أبواب المقبرة وأدوات الدفن قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى، كما يجب على الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر ،حمل الجنازة، والمسؤولين عن عملية الدفن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ثانية أو بمطهر معتمد مدة لا تقل عن ٢٠ثانية.
إلى جانب منع التزاحم عند تشييع الميت وتقليص عدد المسؤولين عن الحفر إلي شخصين، كما يجب تقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة إلي 4-8 أفراد من عائلة واحدة، وتخصيص من 2-4 أفراد لعملية وضع الميت في القبر و عملية الدفن، إضافةً إلى منع تشارك معدات الحفر والدفن بين الأشخاص المسؤولين عنهما. وفق “أخبار 24”.
كما يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الحضور لمسافة لا تقل عن متر ونصف، ومنع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها علي الصلاة في المقبرة، وجعل مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصل والآخر خلال صلاة الجنازة وفي حال عدم توفر مساحة كافية للصلاة في المقابر يتم تأدية الصلاة على عدة مرات.
إضافةً إلى منع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء، ومنع الأطفال أقل من ١٥ سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة، أما إذا كانت هناك أكثر من جنازة فيجب توزيع أوقات الدفن وتخصيص وقت محدد لكل جنازة ومنع دفن الجنازتين في وقت واحد.