الداخلية تعلن تعديلات على بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بعض التعديلات على “البروتوكولات” الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد العودة للحياة الطبيعية.
وتضمنت البروتوكولات الوقائية في محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية ما يلي:
من حيث الترصد الوبائي: يجب فحص درجة حرارة العملاء والعاملين قبل دخول المحل أو المشغل بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس)، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.
إضافة إلى حفظ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) في سجل خاص لفترة لا تقل عن أسبوعين حتى يسهل الرجوع إليها في عملية التقصي الوبائي، والإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.
وفي حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على 937 للإبلاغ عن وجود حالة مؤكدة في مقر العمل، والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم، وتطهير مكان العمل الخاص بالشخص المصاب، كما يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.
أما في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.
(يرجى مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19)، ويفضل كذلك إنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها.
ومن حيث إجراءات التوعية والتثقيف: فيجب الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، ونشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل محلات/مشاغل الخياطة والأماكن البارزة متضمنة طرق انتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية، واتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع)، ووضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة للاشتراطات الصحية وطريقة الإبلاغ عنها، وحث الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة على تجنب الذهاب لمحلات الخياطة، وتوعية العملاء بأهمية غسل الملابس بعد استلامها من الخياط.
أما إجراءات الوقاية، فتتمثل في: توضيح الإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية الفئة المستهدفة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإلزام العملاء والموظفين بلبس الكمامات القماشية عند التواجد داخل محل/مشغل الخياطة، والتشديد على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الموجودة داخل المكان (عدد العملاء في المحل، المسافة المحددة بين العملاء)، والتقليل من التواصل الشخصي مع العملاء ولبس الكمامة عند التعامل مع العميل، ومنع دخول الأطفال دون 7 سنوات، وتجنب لمس جسم العميل قدر الإمكان عند أخذ المقاسات، وتطهير اليدين قبل وبعد أخذ القياس. وفق “أخبار 24”.
أما محلات الخياطة النسائية المتواجدة في صالونات التجميل، فيجب فيها منع تناوب العاملات بين محل الخياطة والتجميل وحصرهم على كل قسم على حدة ، كذلك يجب فصل أماكن الانتظار بين الخدمتين، وعدم تمكين أي عامل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل ويجب عزله حتى يتم فحصه لمرض كورونا المستجد وشفاؤه تمامًا وخلوه من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج، كما يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى، وتمنع أيضاً تجربة الملابس في مشغل الخياطة.
أما الإرشادات والاشتراطات المتعلقة ببيئة المنشأة المستهدفة، فيجب أن يتم توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة مثل مدخل المحل ومنطقة المحاسبة ودورات المياه ومنطقة الجلوس، والتأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه وأن يكون المطهر يحتوي 80-60% من الكحول وموافقاً للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والالتزام بتطهير الأسطح بشكل يومي بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الإرشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه، وإزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح، والحرص على تطهير دورات المياه والحمامات باستمرار بمطهرات معتمدة، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والحرص على التهوية الجيدة في جميع الأماكن وخاصة أماكن التجمع ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.