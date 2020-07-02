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أخبار محلية > “التجارة” تشهّر بصاحب محطة وقود بجدة لارتكابه الغش التجاري
02/07/2020   9:41 ص

“التجارة” تشهّر بصاحب محطة وقود بجدة لارتكابه الغش التجاري

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شهّرت وزارة التجارة، مساء أمس (الأربعاء)، بصاحب محطة وقود للسيارات بمحافظة جدة؛ وذلك لارتكابه الغش بمخالفة مضخات الوقود للمعايرة والمقاييس.

وأصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

“التجارة” تشهّر بصاحب محطة وقود بجدة لارتكابه الغش التجاري

أخبار محلية
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