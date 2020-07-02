رسمياً.. “نافارو” مديراً لدائرة الحكام باتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم، قراره بتعيين السويسري مانويل نافارو، مديرًا لدائرة الحكام، وجاء قرار التعيين خلفًا للبريطاني جاكوب كولين، الذي تم تكليفه مديرًا لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، حتى نهاية عقده.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة الحكام، ولما يملكه نافارو من خبرات عملية طوال مسيرته في مجال التحكيم.
وتولى مانويل عددًا من المناصب، أبرزها نائب مدير دائرة الحكام ومدير تقنية “فار” والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إضافة إلى عمله على تطوير الحكام والمحاضرين، والإشراف على حكام كأس العالم 2014 و2018. وفق “أخبار 24”.
وكان السويسري نافارو عمل خلال مسيرته كمساعد حكم وشارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.