خلال مؤتمر اليوم.. “الصحة” تستعرض عدداً من الموضوعات بينها “التجمعات” و”صحة الأطفال”

أعلنت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الذي سيعقد اليوم (الخميس)، سيناقش عدداً من الموضوعات بمشاركة المتحدث الرسمي، ورئيس اللجنة المركزية لداء السكري بالوزارة.
وأوضحت أن المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي يستعرض قضية الحد الأقصى للتجمعات ضمن خطوات العودة بحذر للحياة الطبيعية، وسيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، كما سيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة.
وأضافت وزارة الصحة أن رئيس اللجنة المركزي لداء السكري استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي، سوف يستعرض قضية صحة الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.