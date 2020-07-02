نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خلال مؤتمر اليوم.. “الصحة” تستعرض عدداً من الموضوعات بينها “التجمعات” و”صحة الأطفال”
02/07/2020   9:42 ص

خلال مؤتمر اليوم.. “الصحة” تستعرض عدداً من الموضوعات بينها “التجمعات” و”صحة الأطفال”

+ = -
261

أعلنت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الذي سيعقد اليوم (الخميس)، سيناقش عدداً من الموضوعات بمشاركة المتحدث الرسمي، ورئيس اللجنة المركزية لداء السكري بالوزارة.

وأوضحت أن المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي يستعرض قضية الحد الأقصى للتجمعات ضمن خطوات العودة بحذر للحياة الطبيعية، وسيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، كما سيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة.

وأضافت وزارة الصحة أن رئيس اللجنة المركزي لداء السكري استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي، سوف يستعرض قضية صحة الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

خلال مؤتمر اليوم.. “الصحة” تستعرض عدداً من الموضوعات بينها “التجمعات” و”صحة الأطفال”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885099931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.