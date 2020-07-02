كشف مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، عن قرب الانتهاء من تنفيذ 3 جسور للركاب بمواصفات عالمية؛ جسران للطائرات ذات النطاق الضيق، وجسر للطائرات ذات النطاق العريض، جاء ذلك ضمن خطط هيئة الطيران المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وانسيابية تشغيل الرحلات.
وأوضح مدير المطار عادل بن عبدالقادر عالوه، أنه تم استغلال فترة منع التجول الماضية، للانتهاء من أعمال التأسيس لمشروع جسور الركاب الجديدة، واستبدالها بجسور الركاب القديمة خلال 3 أيام.
وأضاف أن الجسور الجديدة ستسمح للركاب بالصعود والنزول من الطائرة بدون التعرض للعوامل المناخية الخارجية كالحرارة أو البرودة، مما يسهل عملية سفرهم وراحتهم، وسط أدق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمواجهة فيروس “كورونا”.
ونوه إلى أن المطار قام بتركيب آلة فحص خاصة لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وعدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وتعقيم جميع المرافق كل 3 ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة؛ وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للركاب.
وفق “أخبار 24”.