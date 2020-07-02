نشر حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، صورتين للملك الراحل لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأظهرت صورة الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وصورة أخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375 هـ، في حفل مهيب.
وبين حساب الملك سعود أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: “بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء”.
وفق “أخبار 24”.