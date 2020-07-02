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أخبار محلية > بالفيديو.. إطلاق كثيف لأعيرة نارية خلال التعامل مع أحد المطلوبين في الكويت
02/07/2020   9:49 ص

بالفيديو.. إطلاق كثيف لأعيرة نارية خلال التعامل مع أحد المطلوبين في الكويت

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قالت وزارة الداخلية الكويتية إن القوات الأمنية تعاملت اليوم (الخميس) مع أحد الأشخاص المطلوبين بمنطقة علي صباح السالم.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المطلوب كان مسلحـاً وأطلق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزلاً مجاوراً، وتمت محاصرة المنزل الذي تواجد فيه المطلوب والسيطرة على الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأعيرة النارية الكثيفة التي أطلقها المطلوب، وقيام رجال الأمن الكويتي بمطالبته بتسليم نفسه والخروج من المنزل.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. إطلاق كثيف لأعيرة نارية خلال التعامل مع أحد المطلوبين في الكويت

أخبار محلية
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