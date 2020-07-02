بالفيديو.. إطلاق كثيف لأعيرة نارية خلال التعامل مع أحد المطلوبين في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن القوات الأمنية تعاملت اليوم (الخميس) مع أحد الأشخاص المطلوبين بمنطقة علي صباح السالم.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المطلوب كان مسلحـاً وأطلق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزلاً مجاوراً، وتمت محاصرة المنزل الذي تواجد فيه المطلوب والسيطرة على الموقع.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأعيرة النارية الكثيفة التي أطلقها المطلوب، وقيام رجال الأمن الكويتي بمطالبته بتسليم نفسه والخروج من المنزل.
بالفيديو – رجال الأمن يتعاملون مع أحد الأشخاص المطلوبين أمنيًا بـ #ام_الهيمانhttps://t.co/ze712ooP8M pic.twitter.com/F0IolVLMmN
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) July 1, 2020
عاجل / تقوم القوات الأمنية حالياً في التعامل مع احد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة اعيرة نارية واصيبت مركبة احدى القيادات الامنية وإحدى المنازل المجاورة، وتمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطره على الموقع. pic.twitter.com/T2ihNfW3Da
— المجلس (@Almajlliss) July 1, 2020
وفق “أخبار 24”.