شركة “نادي شيفيلد” تعلن استحواذها على عقارات النادي .. والأمير عبدالله بن مساعد: خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية النادي

أعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم، إكمالها عملية الاستحواذ على عقارات النادي، حيث انتقلت ملكية تلك العقارات بالكامل للنادي من أمس (الأربعاء).
وأوضحت الشركة أن عقارات النادي تشمل الملعب الرئيس “برامول لين”، ومرافق التدريبات، وفندقا، بالإضافة لمبنى مركز الأعمال، وأكاديمية النادي.
وقال مالك النادي الأمير عبدالله بن مساعد إن هذه الخطوة ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بالنادي، وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير، رغم التحديات الصعبة التي تفرضها جائحة فيروس “كورونا” المستجد. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمير عبدالله التزامه بالمحافظة على ممتلكات النادي، والمضي قدماً في تطبيق الخطط التي تم وضعها للنادي.