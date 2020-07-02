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أخبار المناطق > مستشفى شرورة يُنقذ مصابًا في حَادث مروري بعملية دقيقة على ‏مرحلتين
02/07/2020   12:59 م

مستشفى شرورة يُنقذ مصابًا في حَادث مروري بعملية دقيقة على ‏مرحلتين

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نجحت الكوادر الطبية بمستشفى شرورة العام في إجراء عملية ‏دقيقة لمصاب في حَادث مروري نتج عنه كسور في الحوض والفقرة العنقية السابعة وخلع في الفقرة العنقية الخامسة‎ .‎

وأوضحت صحة نجران، أن علاج المصاب تم على مرحلتين‏، إذ جرى في البداية سحب الرقبة من الرأس لمدة 3 أيام ‏وإرجاع الخلع إلى حالته الطبيعية وبعد ذلك أدخل المصاب إلى ‏غرفة العمليات وأجريت له جراحة ناجحة.‏

وأشارت إلى أن الكادر الطبي تمكن من إزالة الفقرتين ‏الخامسة والسابعة وتثبيت الفقرة الرابعة والسادسة والثامنة من ‏الأمام، لافتة إلى أن المصاب غادر المستشفى بعد أسبوع من ‏تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.‏ وفق “أخبار 24”.

مستشفى شرورة يُنقذ مصابًا في حَادث مروري بعملية دقيقة على ‏مرحلتين

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