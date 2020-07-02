مستشفى شرورة يُنقذ مصابًا في حَادث مروري بعملية دقيقة على ‏مرحلتين

نجحت الكوادر الطبية بمستشفى شرورة العام في إجراء عملية دقيقة لمصاب في حَادث مروري نتج عنه كسور في الحوض والفقرة العنقية السابعة وخلع في الفقرة العنقية الخامسة .
وأوضحت صحة نجران، أن علاج المصاب تم على مرحلتين، إذ جرى في البداية سحب الرقبة من الرأس لمدة 3 أيام وإرجاع الخلع إلى حالته الطبيعية وبعد ذلك أدخل المصاب إلى غرفة العمليات وأجريت له جراحة ناجحة.
وأشارت إلى أن الكادر الطبي تمكن من إزالة الفقرتين الخامسة والسابعة وتثبيت الفقرة الرابعة والسادسة والثامنة من الأمام، لافتة إلى أن المصاب غادر المستشفى بعد أسبوع من تلقيه الرعاية الصحية اللازمة. وفق “أخبار 24”.