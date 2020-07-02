المملكة: نسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة

شدد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي على ضرورة العودة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، ورفض أي إجراء أحادي يضر بالأطراف الأخرى.
وأوضح منزلاوي، خلال اجتماع افتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن المملكة تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، مشيرا إلى تفويض الجامعة العربية لمتابعة الموضوع لدى مجلس الأمن، من أجل الوصول إلى تسوية عادلة للأزمة، عبر الوصول لاتفاق يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف.
وأشار نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة إلى الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلم العالميين، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للسعي لدى الدول المعنية للوصول لحل عادل يضمن مصالح مصر والسودان المائية. وفق “أخبار 24”.