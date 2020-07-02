أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم البروفيسور عبد الله المسند اليوم (الخميس) إطلاق النسخة الرقمية الفلكية الثالثة لـ”دورة موسم الحج على الفصول الأربعة خلال 34 سنة هجرية”.
وقال المسند إن النسخة الجديدة تتضمن أكثر من 100 معلومة رقمية حول موسم الحج، من بينها تحديد موعد دخول شهر ذي الحجة باليوم، والشهر، والسنة الميلادية، بدرجة موثوقة عالية، مع تحديد السنوات التي يتوافق فيها يوم الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة.
وأوضح أن النسخة تتضمن حركة دخول شهر ذي الحجة بين الفصول الأربعة، حيث يلاحظ أن الحركة تراجعية (عكسية)؛ حيث إن موسم الحج يدخل في هذه السنوات في فصل الصيف، ومن ثم سيدخل عام 1445هـ الموافق 2024م في فصل الربيع، وسيدخل في عام 1454هـ (2033م) في فصل الشتاء، وفي 1462هـ (2040م) سيدخل في فصل الخريف، إلى أن يعود في عام 1470هـ (2048م) ليدخل في الصيف.
وأبان المسند أنه تم في هذه النسخة إضافة متوسط درجة حرارة النهار (درجة الحرارة الكبرى) للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
وكانت النسخة الرقمية الأولى من “دورة موسم الحج” جرى إعدادها وتنفيذها قبل عشر سنوات في عام 1431هـ الموافق 2010م، وتم تطويرها في النسخة الثانية التي أطلقت في عام 2014م.
وفق “أخبار 24”.