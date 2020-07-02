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أخبار محلية > يجعل فصل الصيف أطول.. “فلكية جدة”: الأرض في أبعد مسافة من الشمس بعد ظهر السبت المقبل
02/07/2020   1:00 م

يجعل فصل الصيف أطول.. “فلكية جدة”: الأرض في أبعد مسافة من الشمس بعد ظهر السبت المقبل

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توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏تصل الكرة الأرضية يوم (السبت) المقبل إلى أبعد نقطة في ‏مدارها حول الشمس هذا العام (152 مليون كيلومتر) عند الساعة ‏‏02:35 بعد الظهر بتوقيت المملكة (11:35 صباحاً بتوقيت ‏غرينتش‎).

وأوضح أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد مسافة من ‏الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي، ما يدل ‏على أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول ‏الأربعة،‎ ‎فالكرة الأرضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً ‏حول الشمس. ‏‎

وأبان أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميل محور ‏دوران الأرض البالغ 23.4 درجة، ففي فصل الصيف تقع ‏الأرض في موقع من مدارها حيث النصف الشمالي يميل معظمه ‏باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس ‏لذلك هناك فصل الشتاء‎. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس تؤثر في ‏طول مدة الفصول، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس “كما ‏هو الآن” فإن الأرض تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا ‏يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض ‏والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي‎.‎

يجعل فصل الصيف أطول.. “فلكية جدة”: الأرض في أبعد مسافة من الشمس بعد ظهر السبت المقبل

أخبار محلية
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