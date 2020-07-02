يجعل فصل الصيف أطول.. “فلكية جدة”: الأرض في أبعد مسافة من الشمس بعد ظهر السبت المقبل

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن تصل الكرة الأرضية يوم (السبت) المقبل إلى أبعد نقطة في مدارها حول الشمس هذا العام (152 مليون كيلومتر) عند الساعة 02:35 بعد الظهر بتوقيت المملكة (11:35 صباحاً بتوقيت غرينتش).
وأوضح أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد مسافة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي، ما يدل على أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة، فالكرة الأرضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً حول الشمس.
وأبان أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميل محور دوران الأرض البالغ 23.4 درجة، ففي فصل الصيف تقع الأرض في موقع من مدارها حيث النصف الشمالي يميل معظمه باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس تؤثر في طول مدة الفصول، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس “كما هو الآن” فإن الأرض تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.