“الإسكان”: فرز 9 آلاف وحدة عقارية بمساحة 3 ملايين متر مربع خلال يونيو الماضي

كشف برنامج “فرز الوحدات العقارية” التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من فرز نحو 9 آلاف وحدة عقارية بمساحات تتجاوز 3 ملايين متر مربع، خلال شهر يونيو الماضي.
وقال المشرف العام على التنظيم العقاري بالوزارة نهار آل الشيخ أن تقليص فترة إصدار محاضر الفرز للوحدات لأقل من 5 أيام عمل، أسهم في تحقيق فرز أكبر عدد من العقارات خلال مدة زمنية أقل.
وأضاف أنه بات الآن بإمكان المكاتب الهندسية تقديم طلبات الفرز للعقارات ذات الاستخدام “غير المتعدد” بشكل فوري عبر منصة إلكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذي يعمل على تحليل مخططات العقارات باستخراج بيانات الوحدات والأجزاء المشتركة، ما يضمن دقة البيانات ويُجنب الوقوع في أخطاء الإدخال اليدوي.وفق “أخبار 24”.
يذكر أنّ برنامج “فرز الوحدات العقارية” يعمل على فرز المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات، من خلال تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقديم الخدمة للمالك أو المطور عبر المكاتب الاستشارية المُعتمدة.